Derby e futuro: Ibanez a Udine per scalzare Kumbulla e riprendersi la Roma

Il brasiliano non ha più il posto assicurato, Kumbulla è diventato titolare a suon di buone prestazioni: stasera può sfruttare la squalifica dell'albanese per convincere Mourinho

Redazione

Probabilmente il 22 ottobre, giorno dopo la disfatta di Bodo in cui Mourinho ha deciso definitivamente di relegare ai margini più di un giocatore, in pochi si sarebbero aspettati che Marash Kumbulla - anche lui tra gli epurati di quel nefasto 1-6 - a marzo sarebbe diventato il titolare della Roma. Al posto di Roger Ibanez. Che di certo un aiutino glielo ha anche dato, tra prestazioni negative, squalifiche e infortuni. Il brasiliano, dopo le prime settimane con Mourinho che sembravano avergli fatto fare uno step in avanti, ha fatto registrare un calo progressivo mentre Kumbulla è cresciuto costantemente. E l'ultimo mese di partite ha sancito la titolarità stabile dell'albanese, che è partito dall'inizio nelle ultime quattro partite di campionato, la striscia più lunga in questa Serie A da quando veste la maglia della Roma. Sintomo che qualcosa è cambiato e che Mourinho, oltre le parole, si fida molto di lui.

Ibanez torna titolare in campionato: con l'Udine vuole convincere Mourinho tra derby e futuro

E Ibanez? L'ex Atalanta sta vivendo una stagione di pochi alti e diversi bassi, è sembrato meno sicuro rispetto all'inizio della stagione. L'8 febbraio si è infortunato in Coppa Italia con l'Inter, una distrazione al legamento collaterale che doveva farlo restare ai box per almeno un mese. Invece Roger è tornato a disposizione, un po' a sorpresa, dopo neanche venti giorni nel match con lo Spezia. Al 'Picco' è rimasto in panchina, poi con l'Atalanta - potendo scegliere tra i due - Mourinho ha optato ancora per Kumbulla e Ibanez è sceso in campo solo nel finale. È stata quella la conferma che lo Special One si fida dell'albanese, ha trovato determinati equilibri anche grazie alla sua crescita e il brasiliano dovrà sudare per riprendersi il posto. Roger ha giocato titolare col Vitesse, dove ha concesso un turno di riposo a Smalling. Una prestazione faticosa soprattutto nel primo tempo, un po' come tutti i suoi compagni, poi nella ripresa è andata meglio ma anche in quel caso Kumbulla è stato uno dei migliori.

Il campionato, però, è un'altra cosa. Mourinho stavolta non può scegliere, dal momento che l'albanese è squalificato: Ibanez avrà un'altra chance per tornare a convincere Mourinho che il titolare deve essere lui. Il momento è delicato, decisivo, domenica prossima c'è un derby che può far girare definitivamente il discorso Europa League, con la Champions che resta difficile visto l'andamento della Juventus. Ibanez vuole esserci contro la Lazio, le ha già fatto male una volta, all'andata. Mourinho dovrà scegliere e probabilmente scioglierà la riserve solo all'ultimo, visto che il match di giovedì col Vitesse potrebbe non essere così significativo. Mancini sarà squalificato e dovrebbero giocare sia lui che Kumbulla. Stasera Ibanez tornerà titolare in campionato dopo più di un mese, sarà un banco di prova fondamentale per lui in vista del derby ma anche del futuro. Un anno fa ha firmato un rinnovo fino al 2025 (poi prolungato automaticamente al 2026), inserendo una clausola monstre da 80 milioni di euro. La società ha puntato su di lui, ora il brasiliano ha intenzione di dimostrare di valere quella fiducia e poter far parte della Roma del futuro, con un Mourinho che in estate vorrà cambiare parecchio della rosa.