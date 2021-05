De Zerbi: “Sogniamo il sorpasso, speriamo che la Roma non faccia punti al derby”

Il tecnico del Sassuolo, nonostante la sconfitta con la Juventus, crede ancora all'Europa

Il Sassuolo crede ancora alla Conference League. Sono due i punti che separano i neroverdi dalla Roma, attualmente al settimo posto. Roberto De Zerbi, dopo il ko con la Juventus, ha dichiarato: "Il settimo posto è ancora alla portata? Per come è andata la partita ce ne andiamo con un rammarico, dobbiamo tirare una riga, preparare Parma e sognare il sorpasso alla Roma, il che vuol dire che noi dobbiamo fare una grande partita per vincere, e non è scontato, e sperare che il derby non faccia fare punti alla Roma".