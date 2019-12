De Sanctis: “Vice-Dzeko a gennaio? Questa Roma non si migliora facilmente”

Fiorentina-Roma chiude il 2019 delle due squadre alle prese con obiettivi diversi, ma unite dalla voglia di portare a casa tre punti che per Montella equivarrebbero a una conferma, mentre per i giallorossi significherebbe restare in zona Champions League. Queste le parole di Morgan De Sanctis nel pre-partita a Sky Sport:

Cosa ci vuole per fare risultato stasera?

La prestazione è evidente che deve essere importante. La Fiorentina sta soffrendo alcune assenze importanti, ma non possiamo crogiolarci su questo. Dobbiamo mettere tutto in campo. Se la Roma fa la prestazione farà risultato.

Prenderete un vice Dzeko?

Questa squadra è difficilmente migliorabile. Il mercato di gennaio non offre grandi opportunità, ma saremo vigili partendo dal presupposto che è una squadra difficilmente migliorabile.