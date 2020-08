De Rossi, previsto incontro con Fienga: sul tavolo un posto da tecnico nelle giovanili della Roma

Alberto De Rossi è stato confermato nel ruolo di allenatore della Primavera, ma presto anche Daniele potrebbe rientrare nella Roma. Come riporta calciomercato.com, nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro con il CEO Guido Fienga per valutare la fattibilità di un incarico come tecnico di una delle squadre giovanili giallorosse. Un’opzione, oggi, decisamente più concreta dopo che l’ex capitano della Roma ha visto sfumare la possibilità di diventare l’allenatore della Primavera del Bologna. Il club rossoblu, infatti, ha ufficializzato sulla panchina Luciano Zauri.