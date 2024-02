De Rossi: “Bello vincere così, ma questa gare vanno uccise. Smalling un professionista”

Le parole del mister dopo la vittoria col Torino: “Alla fine potevamo gestire un po’ meglio. Sono contento di Renato Sanches e Chris”

Redazione 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 21:24)

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il Torino. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

Partita difficilissima perché il toro l’ha interpretata bene, per come si era messa si poteva soffrire di meno nei minuti di recupero perché la gestione è stata anche buona è così? “Mi sono piaciuti quei minuti di gestione, al gol avevo Rasmus vicino a me, gli dicevo che non era finita e non mollano, non hanno mollato e abbiamo sofferto fino alla fine. Mi piace vincere soffrendo ma queste sono partita da uccidere, potevamo gestirla fino alla fine un po’meglio”.

La sensazione è che ci fosse un equilibrio poi è venuto fuori il talento del campione? “Diciamo che i campioni sono decisivi in questo sport e non andrebbe mai messa in discussione la cosa. Loro se la giocano alla pari con tutti, hanno giocato molto bene contro le big, sapevamo che sarebbe stata dura, ho visto qualche dato, tipo gli xg. Il fatto che abbiamo preso un palo a porta vuota dopo pochi minuti poteva cambiare la partita. La cosa più bella è stata sengare al quarantesimo, subire gol subito dopo poteva ammazzare la partita e invece siamo ripartiti molto bene”.

Cosa non ha funzionato al meglio. Come si evitano quei gol li? Il primo gol non l’ho rivisto bene, mi è sembrato un gran gol dell’attaccante, bisogna battergli le mani. Ci sta Dybala che sposta la palla e tira a giro da 30 metri e ci stanno anche i grandi attaccanti. Tutti i gol possono essere evitati, ma questo tipo di gol si prenderanno sempre. Il secondo con la chiusura bassa sui cross sulla quale stiamo lavorando potevamo non far passare quel tiro cross”.

Ci hai sorpreso con la posizione di Mancini, a volta ha anche portato Vlasic in area di rigore, sviluppavi a 4 anche con 3 difensori. Poi ho visto Kristensen ancora più alto. L’avevi provata anche per le caratteristiche del Torino? “Si, volevo portare fuori i loro quinti per creare spazio alle spalle dei quinti e fargli fare una scalata lunga, stessa cosa di Mancio l’ho chiesta ad Evan. Centrocampisti e difensori loro sono sempre attenti a mantere la marcatura uomo a uomo e i loro attaccanti, buoni, si dimenticano di seguire sempre l’uomo. Abbiamo visto delle volte in cui gli attaccanti lasciavano partire i loro uomini e quindi potevamo creare superiorità così”

Altre buone notizie, Smalling e Lukaku che per la prima volta è partito dalla panchina e ha fatto un grande scambio con Dybala. “Sono contento anche di Renato, sono contento di Chris perché un infortunio così lungo va gestito dal punto di vista fisico e dei carichi e delle emozioni che gli dai. Lo trovo un grandissimo professionista, era un cambio stabilito. Romelu è entrato alla grande come solo lui sa fare, mi è piaciuto anche Azmoun come ha giocato, ma in quel momento avevo bisogno di qualcuno come Romelu che tenesse palla e che ci allungasse la squadra avversaria”

Cosa ti aspetti e cosa temi del Brighton? “Il Brighton ha una squadra forte ed equilibrata. Ha giocatori che pensano molto, altro che hanno estro e gambe. De Zerbi è uno degli allenatori più forti d’Europa. Se guardo le rose però la Roma non ha nulla da temere, dobbiamo rispettare il Brighton, ma noi siamo altrettanto forte. Preparare queste partite mi leverà qualche notte di sonno in più, perché saranno partite complicate. Penso che anche De Zerbi non sia felice di incontrarci… Quando abbiamo il pallone tra i piedi sarà difficile anche per loro”.

Questa volta non ti passerà però gli appunti. “No, no. Ci siamo scritti il primo giorno, ma ora non possiamo più farlo. Ormai mi ha passato tutto, cerco di scopiazzare sempre dai più bravi e lui lo è

