De Rossi, le agenzie scommettono: il ritorno da allenatore quotato a 7,50

De Rossi alla Roma. Un sogno per molti tifosi, un’ipotesi concreta soprattutto per le agenzia di scommesse. Secondo quanto riferisce il portale specializzato agipronews un ritorno in giallorosso da allenatore di DDR non sarebbe da escludere. L’ipotesi è infatti quotata a 7,50, seconda solamente alla conferma di Fonseca, che si gioca invece 1,33 volte la posta. Nel carrozzone di alternative i bookmakers inseriscono ad esempio Maurizio Sarri, De Zerbi, Pochettino e perfino Ralf Rangnick, tutti quotati a 9,00. L’ultima alternativa, quella più remota, porterebbe al nome di Max Allegri: l’arrivo dell’allenatore toscano nella Capitale verrebbe pagato 16 volte la posta, ma l’ipotesi prenderebbe piede soprattutto con un clamoroso passaggio di Paratici alla Roma in qualità di nuovo diesse. Scenario però smentito di persona dallo stesso direttore sportivo bianconero.