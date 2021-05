Darboe, euforia da derby: “Che emozione, ringrazio i tifosi della Roma” – FOTO

Il centrocampista giallorosso si è affidato a Instagram per condividere la gioia della vittoria con la Lazio

Inatteso e straordinario protagonista. Ebrima Darboe, partita dopo partita, si sta prendendo la Roma e sta entrando a gamba tesa nel cuore dei tifosi giallorossi. Il centrocampista non è riuscito a contener l'euforia per la vittoria con la Lazio nel suo primo derby giocato. Ecco il suo messaggio su Instagram: "Il mio primo Derby... Grande vittoria e grandi emozioni! Forza Roma e grazie ai tifosi, che sono sempre accanto a noi". Una storia straordinaria e un futuro radioso: Darboe è un pilastro di questa Roma, Mourinho non potrà non averlo notato...