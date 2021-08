Damiano dei Maneskin pazzo di Abraham: shopping e show al Roma Store all’Olimpico

Il frontman della band vincitrice dell'Eurovision, romano e romanista, è corso a comprarsi la maglia del centravanti inglese. E stasera è stato protagonista allo Store dell'Olimpico

Serata da ricordare per i tifosi romanisti. È stata la prima europea con il ritorno del popolo giallorosso, il primo gol ufficiale di Zaniolo dopo l'infortunio, tutto sotto gli occhi di un tifoso d'eccezione. Stasera Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato protagonista tra l'Olimpico e il nuovo Roma Store a viale delle Olimpiadi. Il cantante, romano e romanista, era ospite del club giallorosso e ha assistito al match sugli spalti, così come successo anche domenica con la Fiorentina. Ed è proprio lì che Damiano si è innamorato di Tammy Abraham, decisivo all'esordio e già idolo dei romanisti. Per questo non ha perso tempo ed è corso a comprarsi la maglia numero 9 del centravanti inglese. Grinta e romanismo, e - dopo lo shopping, con più di una maglia acquistata - lo show allo store dove Damiano ha fatto anche finta di fare il cassiere e ha scattato molti selfie con i tifosi.