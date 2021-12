CSKA Sofia-Roma: ecco il programma pre-partita

Oggi rifinitura a Trigoria alle ore 11 in vista dell'impegno di Conference League e della partenza per la Bulgaria

Oggi vigilia di CSKA Sofia e Roma (partita alle 18:45 di giovedì 9 dicembre), impegno di Conference League da affrontare a temperature polari prima di riprendere la corsa ai limiti dell’impossibile verso un quarto posto già distante nove punti in classifica, alle 11 si terrà la consueta rifinitura a Trigoria. Immediata poi la partenza della squadra per la Bulgaria. Prevista per le ore 19 la conferenza stampa di Mourinho e Bryan Cristante.