Cruciani: “Mourinho un populista aizza folle, è capitato nella squadra giusta…”

Durante la puntata del programma televisivo 'Tiki Taka - La Repubblica del Pallone' si è parlato del campionato incerto della Roma e di José Mourinho. Nonostante il club giallorosso sia stato penalizzato dalle decisioni arbitrali davvero clamorose, non sta facendo vedere qualità in campo. Il giornalista Giuseppe Cruciani, nel corso della puntata ha parlato dell'allenatore portoghese: "Mourinho è capitato nella tifoseria più vittimista insieme a quella del Napoli, una tifoseria che vede complotti ovunque, quindi per la Roma potrebbe essere l'allenatore perfetto". Il giornalista, tifoso della Lazio, ha continuato il suo commento sullo Special One: "Mourinho in questo momento è più un populista che un allenatore, è vergognoso quello che ha fatto per tutta la partita. E' un aizza folle!".