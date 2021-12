Cristante: “Quarto posto possibile, ci proveremo fino alla fine”

Le parole del capitano di questa sera: "Gli obiettivi sono tornare in Champions e la Conference League"

Potete competere per il quarto posto? Sì, ce la giochiamo. Siamo 6 o 7 squadre, le partite sono difficili e chiunque può vincere contro chiunque. Siamo in gioco ovunque e lotteremo per i nostri obiettivi, che sono il quarto posto e la Conference.

Senti la responsabilità in campo? "Siamo in quattro cinque giocatori con qualche partita in più sulle spalle e per questo ci piace dare una mano ai più giovani".