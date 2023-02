Cremonese, Ferrari: “Totti una bandiera. Martedì vorrei che non giocasse Dybala”

La Cremonese sarà la prossima avversaria della Roma, le due squadre si affronteranno allo Stadio Zini martedì prossimo alle 18:30. Ferrari in conferenza stampa ha risposto a delle domande in merito al prossimo match con la Roma e ha speso alcune parole anche su Dybala e Totti. Queste le parole del difensore grigiorosso: “Ci stiamo preparando lavorando duro, come ogni settimana, credendo in quello che facciamo e cercando di mettere in pratica quello che ci chiede mister Ballardini. In un'intervista dissi che Totti è uno dei miei giocatori preferiti perché è una bandiera e l'idea di bandiera mi piace particolarmente". Poi sull'attaccante argentino: "Vorrei che Dybala non giocasse contro di noi, ha delle qualità che fanno la differenza. Se dovesse riposare qualcuno preferirei fosse lui”