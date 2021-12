Covid, per entrare allo stadio servirà il tampone negativo anche per i vaccinati

Giovedì dovrebbe essere approvata la nuova misura da parte del Governo per evitare l'impennata dei contagi

Possibile svolta importante nell'accesso allo stadio per tutti i tifosi. Come riporta 'Il Corriere della Sera', la novità dovrebbe arrivare giovedì con l'approvazione da parte del Governo per evitare un'ulteriore impennata di contagi. Per partecipare ai grandi eventi o andare in luoghi affollatti, anche chi è vaccinato dovrà infatti avere con sé un tampone negativo. Da valutare anche l'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutta Italia (nel Lazio la misura sarà comunque attiva), oltre all'estensione del Super Green Pass. Questo vuol dire che sarà obbligatorio avere un tampone negativo, oltre al Green Pass rafforzato, per entrare allo stadio e ovviamente per partecipare alle feste in piazza, nelle discoteche, negli alberghi e nei locali pubblici.