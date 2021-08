Corrida Roma: sei espulsi, il Betis dilaga e vince 5-2. Dzeko resta fuori

Nella ripresa espulsi Pellegrini, Mancini e Karsdorp. Fuori anche Mourinho e due collaboratori. A segno Shomurodov, unica nota positiva della serata

Valerio Salviani

La Roma rissaiola stavolta esagera. Sei espulsi (tre in campo e tre in panchina) contro il Real Betis costano una brutta sconfitta nell'ultima amichevole della tournée. Gli spagnoli si impongono con un pesante 5-2, figlio della corrida che si è scatenata nella ripresa. Lasciano il campo Pellegrini, Mancini e Karsdorp. Dalla panchina espulsi Mourinho e i suoi collaboratori Santos e Sacramento. La partita passa in secondo piano, ma c'è da registrare la buona prova di Shomorodov, in gol all'esordio. Roma che torna in Italia anche con il giallo Dzeko, che resta fuori dal match. Cessione vicina?

Corrida Roma: sei esplusi, il Betis vince 5-2

Mourinho sceglie l'undici migliore, ma lascia fuori Edin Dzeko alimentando le voci di mercato che lo vogliono di nuovo vicino all'Inter per l'addio imminente di Lukaku. Le novità sono il ritorno di Cristante e soprattutto l'esordio di Shomurodov. Il match si sblocca subito: al 4' la difesa giallorossa si fa sorprendere da Rodri, che raccoglie in area uno spiovente di Fekir deviato da Zaniolo, e con il sinistro trafigge Rui Patricio. Male la linea difensiva romanista, che permette all'avversario di colpire indisturbato. La Roma soffre l'1 vs 1 Fekir-Karsdorp a inizio match. L'ex Lione supera l'olandese con facilità tutte le volte che spinge a sinistra. Al 27' i giallorossi trovano il pareggio con l'uomo più atteso. Shomurodov liberato verso la porta da Pellegrini con un colpo di tacco, l'uzbeko corre in profondità e davanti a Rui Silva non sbaglia. Applausi dei compagni e di Mourinho, ma il sorriso romanista svanisce in fretta. Al 30' Fekir riporta avanti i suoi con un tiro da posizione decentrata che sorprende Rui Patricio e si insacca all'incrocio. Non bene il portiere portoghese, poco reattivo su una conclusione non impossibile. Zaniolo ha subito l'occasione per pareggiare, ma il suo tiro da dentro l'aria è deviato. Poco più tardi Rodri impegna Rui Patricio con una parata a terra, ma stavolta il numero uno risponde presente. Il primo tempo si chiude 2-1.

Nella ripresa torna in campo anche Veretout, all'esordio stagionale dopo aver superato i problemi fisici. La Roma rientra subito in partita con Mancini, che sfrutta una traversa di Shomurodov, e mette in rete a porta sguarnita. Al 57' però cambia tutto. Moreno segna il gol 3-2 con un tocco di mano, non ravveduto dall'arbitro. Pellegrini perde le staffe con il direttore di gara, protesta platealmente e riceve il cartellino rosso. A ruota lo segue Mourinho, entrato in campo per parlare a brutto muso con l'arbitro, che lo espelle. La Roma perde completamente la bussola. Poco più tardi fuori anche Mancini (secondo giallo) e Karsdorp (rosso diretto). Dalla panchina vengono allontanati anche Nuno Santos e Joao Sacramento. In campo i giallorossi restano in otto, il Real Betis prende le misure e segna altre due reti, con Tello e Rober. La tournée si chiude con la prima sconfitta.

Tabellino

Betis-Roma 5-2

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (16' Montoya), Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Paul (73' Rober), Canales (53' Guardado); Rodri (73' Joaquin), Fekir, Aitor Ruibal (73' Tello); Borja Iglesias (73' William Carvalho). A disp.: Joel Robles, Sidnei, Kike Hermoso, Calderon, Yassin, Juanmi, Loren. All.: Pellegrini

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70' Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46' Ibanez), Calafiori; Diawara (46' Veretout), Cristante (46' Bove); Zaniolo (63' Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (46' El Shaarawy); Shomurodov (68' Kumbulla). A disp.: Boer, Reynolds, Tripi, Darboe, Dzeko, Borja Mayoral. All.: Mourinho.

Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez. Assistenti: G. Porras Ayuso - A. Yeray Carreno Cabrera. IV uomo: Manuel Jesus Orellana Cid.

Ammoniti: Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Mancini, Zaniolo (R) Espulsi: Pellegrini, Mancini (R) Marcatori: 4' Rodri, 27' Shomurodov, 30' Fekir, 50' Mancini, 57' Moreno, 80' Tello, 82' Rober