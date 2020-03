Coronavirus, Trigoria vuota: Pellegrini e Spinazzola si allenano a casa con le mogli – FOTO

La Serie A è ferma, l’Europa League è stata rinviata. E la Roma ha risparmiato la squadra, che dovrà tornare ad allenarsi domenica (a meno di ulteriori rinvii). Intanto i giocatori si allenano a casa, con un programma fatto ad hoc dallo staff giallorosso. Lorenzo Pellegrini questa mattina ha postato una foto sul suo profilo Instagram della sessione di allenamento insieme alla moglie Veronica. Il giocatore sta ancora smaltendo il problema muscolare alla coscia sinistra, per il quale sarebbe potuto tornare in campo presumibilmente domenica contro la Sampdoria. Come lui anche Leonardo Spinazzola, intento a fare esercizi con la moglie Miriam.