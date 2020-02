Coronavirus, incontro a Nyon con l’Uefa: Siviglia tranquillizzato sulla trasferta a Roma

L’emergenza Coronavirus sta avendo ripercussioni anche nel mondo dello sport. Per questo l’Uefa ha organizzato ieri un incontro a Nyon con tutte le squadre coinvolte. C’erano ovviamente anche il Siviglia e la Roma, che si affronteranno negli ottavi di finale di Europa League. Dopo il vicedirettore generale del club Jesús Arroyo ha voluto mandare un messaggio distensivo ai tifosi: “Le autorità italiane ci hanno dato serenità – le parole riportate dal Mundo Deportivo -. Abbiamo avuto un incontro con l’Uefa dopo il sorteggio e il messaggio è chiaro: monitorerà l’evoluzione nei prossimi giorni. Tutto indica che non ci saranno problemi per la partita”. L’andata della partita si giocherà in Spagna il 12 marzo, mentre il ritorno è in programma nella Capitale il 19.