Coronavirus, cessione Roma in stand by: si valutano ripercussioni sul gruppo Friedkin

“Chiedete a Dan” sono state le parole di Pallotta al commento sulla trattativa con Friedkin che ormai sembra essere in stand by. Come riporta Sky Sport, dietro la frenata ci sarebbero le riflessioni da parte del magnate texano in merito alle possibili ripercussioni dell’acquisto della Roma sul suo gruppo industriale derivanti dall’emergenza Coronavirus. Insomma, situazione non semplice con il tycoon di Boston che vorrebbe accelerare la cessione del club e la controparte che prende tempo anche per dare un valore equo all’eventuale prezzo d’acquisto.