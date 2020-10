Coric positivo al Covid: “Sto bene, grazie a tutti per i messaggi” – FOTO

Continua il periodo difficile per Ante Coric. Il calciatore di proprietà della Roma in prestito al Venlo ha comunicato infatti tramite il suo profilo ufficiale Instagram la positività al Coronavirus, pubblicando anche la foto di un termometro e lanciando un messaggio ai suoi follower: “Una sfortuna. Positivo al Coronavirus. Mi sento però molto meglio e grazie a tutti per i messaggi“. Non un momento entusiasmante quindi per il croato, sia fuori dal campo ma anche sportivamente con il suo VVV Venlo. Nell’ultima giornata di Eredivisie infatti gli olandesi hanno subito un incredibile e pesantissimo 0-13 casalingo dall’Ajax, partita in cui Coric è rimasto in panchina.