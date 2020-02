Coppa Italia, cambia lo stadio della finale: non si giocherà all’Olimpico, ma a Milano

L’allarme coronavirus sta cambiando totalmente il volto dell’ultima parte di stagione del calcio italiano. Quattro partite rinviate nello scorso turno, cinque in quello ancora in corso che verranno recuperate il 13 maggio. Uno spostamento che ha portato anche al cambio di data della finale di Coppa Italia, ora prevista per mercoledì 20 maggio. Non solo, perché – come riporta ‘corriere.it’ – a variare sarà anche lo stadio: l’ultimo atto della Tim Cup, infatti, si giocherà a ‘San Siro’. Questo perché in quella data l’Olimpico non sarà disponibile, dal momento che dovrà essere ‘consegnato’ all’Uefa in vista dell’inizio di Euro 2020. Per questo la decisione, ancora da ufficializzare, di disputare la finale di Coppa Italia (tra le vincenti di Juve-Milan e Napoli-Inter) a Milano.