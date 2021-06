Coppa Italia, cambia il regolamento: possibile il sesto cambio nei supplementari

Novità per la competizione nazionale in vista della prossima stagione

La CoppaItalia cambia il proprio regolamento. Dalla prossima stagione sarà possibile effettuare fino a sei cambi per squadra nel caso in cui la partita vada ai tempi supplementari. Come riporta il comunicato della Lega SerieA: “Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare una ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre”. Impossibile non pensare al famoso episodio di Roma-Spezia di Coppa Italia, quando la squadra dell'allora mister Fonseca, effettuò la sesta sostituzione che non era però prevista dal regolamento, perdendo poi per 3 a 0 a tavolino. Nonostante l'errore i giallorossi comunque persero la partita per 4 reti a 2, venendo estromessi dalla competizione.