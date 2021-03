Coppa dei Club Padel MSP, nel weekend si comincia! Oltre 2.000 atleti, c’è anche David Pizarro

Chiusa la sua carriera da calciatore, David Pizarro ha abbracciato la passione per il padel. L’ex centrocampista della Roma vestirà infatti la maglia del Sol Padel e sarà uno dei protagonisti della sesta edizione della Coppa dei Club targata MSP Italia, al via nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 marzo.

Prevista un’edizione da record, anche nei numeri: ben 115 le squadre iscritte, con il coinvolgimento di oltre 2.000 tra giocatori e giocatrici. “Il dato delle iscrizioni è stato una grande soddisfazione per tutti noi – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile padel MSP Italia – Sapere che ben 115 squadre hanno deciso di legarsi alla Coppa dei Club testimonia quanto il padel sia uno sport in ascesa e di quanto il lavoro fatto in questi anni sia stato apprezzato. Non è stato e non è tuttora un periodo facile dal punto di vista sanitario, ma riteniamo che lo sport e in particolare il padel, dove non esiste alcun contatto tra compagni o avversari, possa rappresentare un momento di aggregazione necessario”.

Al torneo Elite, categoria principale della Coppa dei Club, potranno partecipare atleti che come classifica FIT (sezione Padel) non superano il livello 4.nc. La fase a gironi si concluderà l’11 aprile, poi si procederà con le gare a eliminazione diretta, con l’obiettivo di alzare il trofeo regionale e qualificarsi alla fase nazionale, tutti a caccia dei campioni in carica del Colli Portuensi. Istituita anche, per l’occasione, una categoria Amateur.