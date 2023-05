Convocati Inghilterra: Smalling e Abraham ancora out

Smalling e Abraham fuori dalla lista dei convocati della nazionale inglese. I due giallorossi non rientrano nei piani del commissario tecnico Southgate. L'Inghilterra affronterà Malta e Macedonia del Nord a giungo, i due match sono validi per le qualificazioni agli Europei del 2024. Per Tammy si tratta della seconda non convocazione dopo il mancato mondiale del 2022. Per quanto riguarda il centrale, la chiamata in nazionale manca da un po', ma in più occasioni aveva espresso il suo desiderio di tornare a combattere per l'Inghilterra. In particolare, in un'intervista dello scorso ottobre a "The Daily Telegraph" aveva dichiarato: £Ho ancora una gran voglia di fare e ogni volta che c’è una convocazione sono deluso. Mi sembra di poter offrire molto. Voglio essere presente. Quando si viene sempre convocati e si gioca, il rischio è di darlo per scontato. Ora rifletto ancora di più su quanto sia bello ricevere quella convocazione e partire con l’Inghilterra. Giocare per il proprio Paese è la sensazione migliore. Rappresentare il luogo in cui si è nati, la squadra che tutti sostengono, indipendentemente dal club per cui tifano. Tutti insieme per un unico obiettivo. Southgate? Non c’è alcun rancore tra di noi”.