Conte: “Mourinho ha il mio stesso obiettivo: contrastare le superpotenze”

All vigilia dell'amichevole tra il Tottenham e la Roma, torna il grande duello: "In passato rapporti tesi, ma c'è grande stima"

Antonio Conte prova a sotterrare l’ascia di guerra con José Mourinho proprio alla vigilia dell’amichevole che domani li vedrà avversari. In Premier League i loro rapporti furono tesissimi, tanto che furono tirate fuori allusioni alle scommesse, ai capelli e ai pagliacci, ma il tempo passa per tutti. Per fortuna. "Siamo felici di giocare contro una grande squadra come la Roma" racconta l'allenatore del Tottenham a La Gazzetta dello Sport. "Le ruggini con Mourinho? Ora abbiamo un rapporto di reciproco rispetto, la storia del calcio ha dimostrato quello che siamo. In passato, comunque, sia io che lui abbiamo avuto problemi anche con altri tecnici. Abbiamo la massima stima l’uno dell’altro. Domani ci saluteremo in modo normale".