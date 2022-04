Conference League, il Feyenoord batte il Marsiglia 3-2

Il risultato della partita di andata dell'altra semifinale: gli olandesi danno spettacolo battendo i francesi e conquistano una importante vittoria in vista del match di ritorno

Primo tempo spettacolare tra Feyenoord e Marsiglia, con gli olandesi che erano in vantaggio per 2-0 (reti di Dessers e Sinisterra) e poi si sono fatti rimontare dai francesi con 2 gol nel giro di 12 minuti da parte di Bamba Dieng e l'ex Roma Gerson. La seconda frazione di gara inizia subito con il botto: dopo 1 minuto il Feyernoord torna in vantaggio ancora con Dessers che fa esplodere lo stadio "De Kuip". I biancorossi riescono a gestire il risultato fino al termine del match e portano a casa una vittoria pesante in vista della gara di ritorno in Francia.