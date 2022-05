Conference League, Feyenoord in partenza per Tirana

Gli olandesi faranno la rifinitura in Albania, a differenza della Roma che per l'ultimo allenamento ha scelto Trigoria

Il conto alla rovescia per la finale di domani tra Roma e Feyenoord è partito. Mentre i giallorossi di José Mourinho fanno la rifinitura a Trigoria, gli olandesi al servizio di Arne Slot sono già in aereo per arrivare alla volta di Tirana, in cui svolgeranno l'ultimo allenamento prima dell'importante match di Conference League alle 19:30.