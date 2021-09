Conference League, CSKA Sofia-Bodoe/Glimt finisce in pareggio

Finisce a reti inviolate l’altra sfida del girone C

Nell’altra sfida del girone della Roma, il Bodoe/Glimt non va oltre il pareggio in trasferta contro il Cska Sofia. La squadra norvegese, seconda in classifica a quota 5 punti, ospiterà la Roma nella prossima giornata di Conference League. I giallorossi restano al primo posto del girone in solitaria. Saranno chiamati a vincere per confermare la vetta della classifica e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.