Conference League, Bodo/Glimt-Zorya 3-1: Roma prima insieme ai norvegesi

Nell'altra partita del girone dei giallorossi, i norvegesi passano sullo Zorya in casa

Nell'altra partita del girone della Roma, il Bodo/Glimt batte lo Zorya, prossimo avversario dei giallorossi, per 3-1. Succede tutto nel secondo tempo, al 50' i norvegesi, grazie ai gol di Saltnes e Solbakken, si portano sul 2-0. Gli ucraini non riescono a reagire e al 60' prendono anche il terzo gol per mano di Pellegrino. Il gol della bandiera arriva al 90' grazie a Gromov. Dunque Roma prima nel girone insieme ai norvegesi.