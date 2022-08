Colpani: “A Roma per fare la partita e portare via punti”

Il Monza arriva a Roma in cerca del primo punto stagionale in Serie A. La squadra di Stroppa è in crescita, sta pagando lo scotto dell'inesperienza e dei tanti giocatori nuovi. Contro l'Udinese non è bastato il gol di Andrea Colpani per schiodarsi dallo zero in classifica: “Qui per vincere? Sicuramente, dopo la partita contro l’Udinese eravamo consapevoli di aver fatto una bella prestazione. Contro la Roma vogliamo giocare bene e fare la partita”, ha detto il centrocampista a 'Dazn'.