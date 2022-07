Cinque consigli per Dybala: perché scegliere la Roma è (più) giusto

Altro che Elettra Lamborghini e Fedez, il vero tormentone di questo inizio estate 2022, oltre alla crisi di governo, è: che maglia vestirà Paulo Dybala la prossima stagione? Sedotto ma non abbandonato, perlomeno non del tutto, dall’Inter, l’ex numero 10 della Juventus cerca una squadra, e valuta. Anzi: prima aspetta Beppe Marotta e i nerazzurri, ma con una data di scadenza, poi deciderà se cedere alla corte della Roma o del Napoli. Al netto dell’ingaggio – e non l’ingaggio netto - che giallorossi e partenopei hanno proposto alla Joya, regaliamo all’indeciso Paulo cinque buoni motivi per scegliere José Mourinho.