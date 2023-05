Chiellini: “Aveva ragione Mourinho sulla Juventus. Spero una finale con la Roma”

Giorgio Chiellini è stata un'icona della Juventus e della Nazionale italiana. Il suo addio al club bianconero ha fatto molto rumore ma nonostante tutto rimane sempre vicino a ciò che riguarda la sua vecchia società. Il centrale difensivo, ora al Los Angeles FC, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SkySport, dove ha parlato soprattutto della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juventus: "Sono stati mesi difficili, un rollercoaster di emozioni. A gennaio non mi sarei mai aspettato la penalizzazione, non mi sarei aspettato che sarebbe stata tolta e non mi sarei aspettato che a fine campionato si fosse ancora in attesa di giudizi". Una parola anche verso José Mourinho: "Aveva ragione Mourinho qualche mese fa quando si interrogava sulla posizione della Juventus". Per l'ex numero 3 della Juventus c'è tanto che non torna: "Si fa fatica anche a trovare un nesso logico in tante cose, purtroppo non solo per la Juventus ma anche per altre squadre diventa un campionato che ha poco di regolare". Infine anche una battuta sulla possibile finale di Europa League tutta italiana: "Speriamo in finale di Europa League contro la Roma".