Champions League, Manchester City-Real Madrid 4-0: Guardiola vola in finale

Per molti era una finale annunciata e lo spettacolo non è di certo mancato. La super sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid se la portano a casa i terribili ragazzi di Guardiola che strapazzano i Galácticos con un netto 4-0. All'Etihad non c'è storia. La formazione di casa, dopo l'1-1 dell'andata, spinge subito sull'acceleratore e costringe il Real ad indietreggiare pesantemente il baricentro. Courtois si deve superare con un doppio miracoloso intervento su due stacchi aerei del solito Haaland. Il gol però è nell'aria e arriva puntuale al 32' del primo tempo. De Bruyne trova tutto solo Bernardo Silva che, dopo essersi girato alla grande, spedisce la palla in rete. Lo schiaffo subito, provoca una timida reazione negli uomini di Ancelotti: Kross calcia dalla distanza ma colpisce la traversa, con Ederson che sfiora. Neanche il tempo di provarci che, al 37', il 2-0 è dietro l'angolo. Ancora Bernardo Silva è bravo a raccogliere un pallone rimasto vagante e, nonostante i suoi pochi cm d'altezza, di testa batte Courtois per la seconda volta. Nella ripresa, il Real prova il tutto per tutto, lasciando ampie praterie per le ripartenze del City. Al 76', l'autogol di Militao spegne qualsiasi tipo di speranze di rimonta. Nel recupero, c'è anche il tempo per il poker firmato da Alvarez che sguscia via alla difesa avversaria e chiude, definitamente, i conti. Il City di Guardiola stacca il pass per la finale di Istanbul dove incontrerà l'Inter.