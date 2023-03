Catanzaro in Serie B, Cianci come Totti: esulta e scatta un seflie con la curva

Ieri è andata in scena una grande festa a Catanzaro, quella per la promozione della squadra in Serie B. Matematicamente, l'incredibile traguardo era stato raggiunto domenica scorsa grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del Gelbison, ma ieri, in occasione della sfida col Pescara, tutto lo stadio Ceravolo ha voluto celebrare la squadra che è riuscita nell'impresa dopo quasi di 20 anni. Ma c'è un'esultanza in particolare che non può non solleticare la memoria dei tifosi della Roma, quella di Pietro Cianci sul gol del 2-2. Il numero 99 giallorosso, infatti, dopo aver segnato è corso in panchina dove ha preso un cellulare ed è andato ad esultare sotto la curva assieme ai suoi tifosi. Il gesto ne ricorda uno ben più noto. Stiamo parlando dell'esultanza di Totti in occasione del derby della capitale dell'11 gennaio 2015. L'allora capitano della Roma mette a segno un gol strepitoso in mezza rovesciata su assist di Holeba, poi corre verso la Curva Sud con un cellulare e si scatta un selfie. Destino vuole che i due gol siano accomunati anche da un secondo dato: entrambi hanno portato alla squadra il gol del pareggio del 2-2.