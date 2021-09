Cataldi: “Derby tosto. E non è Sarri contro Mourinho, ma Lazio contro Roma”

Il centrocampista biancoceleste: "Non c’è giocatore o allenatore che possano essere più grandi di questo confronto"

Domani Lazio e Roma si affronteranno nel primo derby della stagione. Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione, a destra così come una piccola incertezza a centrocampo con il ballottaggio Cataldi-Leiva. Il giocatore romano classe '94, in gol contro il Cagliari, giocherà il suo sesto confronto con la Roma, con un gol all'attivo nel 2019: "Le emozioni sono state enormi. È difficile raccontare cosa si prova in quei momenti, ma posso assicurare che è stata felicità pura", ha detto al Match Program della società biancoceleste. Il centrocampista della Lazio continua: "Mi aspetto un derby tosto e difficile, nel quale si sfideranno due squadre che vogliono affrontarsi a viso aperto. Non avvertiamo il confronto tra i tecnici, sicuramente sono due personalità forti, ma il derby è sempre Lazio contro Roma, non c’è giocatore o allenatore che possano essere più grandi di questo confronto".