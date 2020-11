Casting ds, Sartori: “Roma? Sto bene dove sono”

Anche in pieno prepartita, continua a tenere banco la questione direttore sportivo per la Roma. A parlare questa volta è Giovanni Sartori, attualmente in carica all’Atalanta, che è stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane come uno dei principali candidati a ricoprire il ruolo di ds. Il dirigente della dea è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro l’Inter: “Parliamo della partita, che è meglio. Io sto bene dove sono“, queste le sue parole.