Cassano difende De Rossi: “Esonerato dalla Spal perché voleva giocare a calcio”

Antonio Cassano senza peli sulla lingua come al solito parla dell'esonero di De Rossi. L'ex giocatore della Roma difende Daniele alla Bobo TV. Queste le sue parole: "Il mio amico Daniele De Rossi è andato ad allenare la Spal. Dopo tre giorni dal suo esonero il DS del club dice che è stato mandato via perché non era idoneo al tipo di calcio che volevano fare. Lui voleva giocare a calcio, ma loro erano predisposti a fare altro. Questa è l'idea del calcio italiano. Un ragazzo alla prima esperienza vuole far giocare a pallone la sua squadra e viene mandato via".