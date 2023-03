Cassano al veleno: “Roma vergogna del calcio italiano. Dybala mi fa tenerezza”

"La Roma è la vergogna del calcio italiano". Tuona Antonio Cassano. L'ex giocatore non ha risparmiato nessuno parlando del derby della capitale e della gestione di Mourinho. Intervenuto ai microfoni di Bobo Tv, l'ex attaccante si è scagliato contro i giallorossi utilizzando parole velenose. Di seguito le sue dichiarazioni: "Risse, casini, manate... Di cosa stiamo parlando? Tutta la panchina entra in campo. Questo è la vergogna del calcio italiano. Potrà anche arrivare seconda, ma Mourinho da quando è arrivato non ha mai dato nulla, sta facendo di male in peggio. La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre la Roma e Dybala mi hanno fatto tenerezza"