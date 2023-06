Caso Roma-Taylor: caos sui social per una frase di Foti. Ma il vice smentisce

Negli ultimi giorni è scoppiato un caso social riguardo una storia pubblicata da Foti. Dopo la decisione della UEFA di includere Taylor tra i migliori arbitri d'Europa, l' allenatore in seconda non è riuscito a contenere la rabbia pubblicando sul suo profilo privato su Instagram una storia con la seguente didascalia provocatoria: "Io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto". L'ira di Foti si era aggiunta a quella di molti altri tifosi, che in seguito ai fatti relativi alla finale di Europa League non hanno condiviso la decisione della UEFA sull'inserimento di Taylor tra gli arbitri d'élite. Un caso social però prontamente smentito dallo stesso vice di Mourinho, che con un post sui social decide di fare chiarezza sulla vicenda scrivendo: "Sta circolando un post modificato sull’arbitro Taylor non fatto da me. Informatevi bene”.