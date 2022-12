Candela sogna: “Modric lo vedrei bene nella Roma”

Vincent Candela è pronto a tifare per la sua Francia, che questa sera si giocherà l'accesso alla semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra. Nel frattempo le voci di mercato corrono e l'indiscrezione più clamorosa in casa Roma riguarda l'accostamento per giugno, a zero, di Luka Modric. L'ex giallorosso ha detto a 'Il Messaggero': "Sorprese? Dico il Marocco, per come interpreta le partite, per come difende: è una squadra compatta, di solito le africane sono più fantasiose e meno solide. E dico la Croazia, che ha il centrocampo, forse, tra i più forti del mondiale e Modric lo vedrei bene nella Roma..." Il giocatore del Real Madrid, anche a 38 anni, resta uno dei centrocampisti più forti al mondo e Candela, da tifoso giallorosso, sogna.