Cambuur-Feyenoord 0-3: Slot ne cambia solo uno rispetto al match con la Roma

Il Feyenoord continua la sua marcia verso la conquista dell'Eredivisie. Questo pomeriggio la formazione di Rotterdam ha battuto con un netto 3-0 il Cambuur in trasferta. Decisive le reti di Gimenez e Szymanski oltre all'autogol di Mac-Intosch. Solo un cambio di formazione perSlot rispetto agli undici inziali che hanno affrontato la Roma giovedì: panchina per Jahanbakhsh (entrato al 73esimo), al suo posto Igor Paixao. Grazie a questi 3 punti il Feyenoord vola a +8 sull'Ajax secondo a 5 giornate dal termine della stagione. Giovedì il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma allo Stadio Olimpico. Fischio d'inizio programmato per le 21.