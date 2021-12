Calhanoglu: “Partita dominata, primo gol un po’ fortunato”

"Su calcio d'angolo provo sempre a tirare sul primo palo, poi è entrata bene"

Hai calciato in porta dalla bandierina ? Sì su calcio d'angolo provo sempre a tirare sul primo palo, poi è entrata bene. C'è un po' di fortuna ma sono contento di aver fatto gol. Quando ho fatto il secondo assist a Dzeko sono stato ancora più contento, abbiamo dominato e abbiamo fatto una grande gara.

La tua disponibilità al passaggio è aumentata tantissimo, lo percepisci? Sì mi sento molto più in fiducia. Volevo dare il massimo per la squadra e per il club.