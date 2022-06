Calcio Trade Ball 2022, Afena-Gyan eletto giocatore più promettente dell’anno

Felix Afena-Gyan non dimenticherà mai la stagione appena passata. Per il giovanissimo attaccante della Roma è arrivata una carrellata di prime volte, dall'esordio in prima squadra ai primi gol da professionista e ovviamente il primo trofeo, la Conference League. Venerdì in Ghana si è tenuto il Calcio Trade Ball 2022, un evento annuale organizzato dall'agenzia di Oliver Arthur (che cura anche gli interessi di Felix) e che premia ogni anno i calciatori ghanesi (e non solo) più in luce. Al 2003 giallorosso è andato il riconoscimento come calciatore più promettente dell'anno: Afena-Gyan era presente per ritirare il premio al Kempinski Hotel di Accra. Insieme a lui anche Franck Kessie, eletto miglior giocatore della Serie A, ma anche Andre Ayew, un monumento del calcio ghanese e reduce da un'ottima stagione con l'Al-Sadd che ha vinto l'Order of The Star.