Cagliari, trauma contusivo al ginocchio per Dalbert: in dubbio per la Roma

Il terzino brasiliano è uscito infortunato contro la Samp e dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti

Il Cagliari è in apprensione per le condizioni di Dalbert, uscito per infortunio nel match con la Sampdoria. Secondo 'L'Unione Sarda', il brasiliano ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti strumentali. L'ex Inter è in forte dubbio per la sfida con la Fiorentina di domenica prossima, ma viste le sue condizioni anche il match contro la Roma di mercoledì 27 risulta molto a rischio.