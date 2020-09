Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna in campo domani pomeriggio a Cagliari per l’ultima amichevole pre-campionato. Mentre nella capitale l’attenzione è tutta sui Friedkin, la squadra di Fonseca si appresta a concludere la sua preparazione per entrare ufficialmente nella settimana che precederà Verona-Roma, match d’esordio in campionato. Alle 18, di fronte a 1000 spettatori (eccezione per le amichevoli) i giallorossi sfidano l’ex Di Francesco.

Cagliari-Roma: probabile formazione

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere Frosinone-Roma in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verranno fornite in tempo reale. Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva alle 18.00 da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.