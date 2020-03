Cagliari-Roma, Kalinic contro Pisacane dopo le polemiche dell’andata. Il croato: “Sei basso” – FOTO

La Roma vince contro il Cagliari trascinata da un super Kalinic, che nel 4-3 finale realizza prima una doppietta e poi confeziona l’assist per Kluivert. Il croato trova il primo (e il secondo) gol giallorosso, dopo averlo solo assaporato un girone fa proprio contro i sardi. In quel match il numero 19 romanista segnò il gol vittoria nel finale, poi annullato per un fallo su Pisacane, accusato da qualcuno di aver simulato. Oggi i due si sono ritrovati e durante il recupero sono andati faccia a faccia. Kalinic, inquadrato dalle telecamere, ha dato tre colpetti sulla testa di Pisacane, mimando poi con la mano il gesto: “Sei basso”. Un episodio diventato subito virale sul web.