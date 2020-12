Burioni, altra gaffe social: “Il Covid meglio della Roma” – FOTO

E’ polemica, su Twitter, verso il virologo Roberto Burioni. Il dottore, noto tifoso della Lazio, ha commentato un post riguardante il vaccino scrivendo: “Meglio il Covid-19 della AS Roma“. Una caduta di stile seguita da tanti tweet di disapprovazione (e insulti), che hanno costretto Burioni a cancellare la frase. Successivamente, il medico ha scritto: “Datevi una calmata, è una battuta” e “Su Twitter non si possono fare battute, devo farmelo tatuare sullo schermo“.

Poi le scuse: “Sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo. Se una battuta fa inferocire delle persone vuol dire che è stata fuori luogo, punto e basta. Bisogna accettarlo. Se una persona si offende la colpa è di chi scrive, sempre. Mi scuso, ho tolto tutto“.

Sempre sui social, tempo fa Burioni si era lasciato andare a parole poco carine verso la squadra giallorossa. “Se mi dovessero dare pieni poteri, per prima cosa scioglierei l’AS Roma“, scrisse a febbraio, mentre il mese prima twittò così in seguito all’infortunio di Zaniolo: “Noi laziali auguriamo a Nicolò di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra o di tornare presto in campo per segnare il solito gol del 7-1. Auguri di pronta guarigione a Zaniolo e auguri di immense sconfitte alla Roma”.