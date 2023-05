“Buon compleanno papà”: gli auguri commossi di Francesco Totti a Enzo – FOTO

Un legame indissolubile e soprattutto eterno. Francesco Totti non smette di pensare a papà Enzo, scomparso a ottobre 2020 a causa del Covid. Oggi lo 'sceriffo', come lo ha sempre chiamato, avrebbe compiuto 79 anni: "Buon compleanno papà", ha scritto su Instagram Francesco con l'emoji di una torta di compleanno racchiusa tra due cuori. In sottofondo, 'Grazie mille' degli 883. Lo scorso anno a fare da cornice al messaggio di auguri a Enzo era stata 'Ovunque sarai'. Il tempo passa, l'amore no.