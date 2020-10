Bruno Peres: “Fare il vice Dzeko è molto difficile, ma Mayoral è fortissimo”

Dopo il successo in svizzera contro lo Young Boys la Roma vuole confermare e consolidare il cammino europeo nella sfida di questa sera contro i bulgari del CSKA Sofia. A pochi minuti dalla sfida ha parlato ai microfoni Bruno Peres, queste le sue dichiarazioni:

BRUNO PERES A ROMA TV

Venite da un periodo positivo in termini di risultati e prestazioni

Sì, è la strada giusta da seguire, dobbiamo concentrarci e continuare così perché stiamo facendo bene. La cosa più importante è aiutare la squadra e vincere.

Com’è l’ambiente all’interno dello spogliatoio?

E’ sempre stato uno spogliatoio allegro, ci troviamo benissimo nonostante i cambiamenti. Stiamo tutti bene, abbiamo un bellissimo rapporto tra tutti i calciatori. E’ importante, si vede in campo che stiamo bene e ci troviamo bene.

Fonseca ha detto che è una partita importante e che servirà massima concentrazione

Dobbiamo essere concentrati per 90’ minuti, mollare può farci prendere gol che non ci aspettiamo. Siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita: vogliamo tre punti importanti per superare il girone, un gruppo non semplice.

BRUNO PERES A SKY SPORT

Hai segnato un gol importantissimo a Berna ed è nata una vittoria. Stasera una vittoria cosa significherebbe?

Il mio gol è stato importante, ma ancora di più è stata la vittoria. Oggi è troppo importante fare tre punti perché almeno così possiamo andare più avanti ed essere più tranquilli. L’unica cosa che interessa a noi è la vittoria.

Che impressione ti ha fatto Mayoral?

Fare il vice di Dzeko è sempre difficile perché parliamo di un calciatore di altro livello. Borja è fortissimo, si vede da come si allena, ha qualità anche se è diverso da Dzeko. Sappiamo che anche con lui abbiamo una grande punta che farà di tutto per aiutare la squadra. Smalling è rientrato con la squadra, un giocatore importante per la Roma. Ti dà fiducia, cerca sempre di fare bene, spero che oggi ci possa aiutare e che porteremo i tre punti a casa.