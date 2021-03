Brugman: “Sapevamo che la Roma gioca con la difesa alta, l’abbiamo preparata su questo”

Gaston Brugman, centrocampista del Parma, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro la Roma di questo pomeriggio. Le sue parole:

BRUGMAN A DAZN

I giovani in questa squadra ascoltano i vecchi e l’allenatore. E’ un motivo crescita?

C’è un bel mix, i vecchi danno i consigli ai giovani e loro sono bravi a raccoglierli.

Com’è possibile che abbiate così pochi punti?

La classifica non la guardiamo. Stiamo facendo un campionato a parte con D’Aversa, che ci ha messo in testa di fare più punti possibile. Siamo indietro ancora, ma quest’atteggiamento ci dà la forza per lottare. Nella partite precedenti abbiamo avuto difficoltà nel risultato, questo ci ha penalizzato.

Vuole dire qualcosa ai tifosi?

Ci hanno mandato un video caricandoci molto. Questa vittoria è dedicata a loro, ci mancano tanto negli stadi. Speriamo che al più presto si possa stare tutti insieme.

Avevate preparato la partita attaccando la profondità?

Sapevamo che loro avevano la difesa tanto alta e potevamo metterli in difficoltà. L’avevamo studiata così.