Alle 18.45 di domani ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia di Paulo Fonseca in vista del match di Europa League contro il Borussia M’Gladbach di giovedì sera. Al fianco del tecnico giallorosso nella sala conferenze del Borussia Park ci sarà Pau Lopez. La seduta di rifinitura invece sarà alle ore 11 a Trigoria, poi la partenza per la Germania nel primo pomeriggio con la speranza di ritrovare tra i convocati anche Diawara, tornato in gruppo da due giorni.