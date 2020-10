Borja Mayoral, grinta social: “Ora testa alla Fiorentina” – FOTO

Continua il processo di ambientamento giallorosso per Borja Mayoral. Dopo i novanta minuti di panchina contro il Milan, ieri lo spagnolo ha giocato da titolare la sfida contro il CSKA Sofia, senza riuscire però a trovare la rete e lasciando il posto a Dzeko nella parte finale della gara. L’ex Real Madrid però si proietta già alla partita contro la Fiorentina, in programma domenica prossima alle ore 18 allo Stadio Olimpico: “Testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi”. Questo il suo commento su Instagram, a riprova della voglia dello spagnolo di dimostrare di poter essere davvero una pedina importante nello scacchiere di Fonseca e, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, di “non essere solo la riserva di Dzeko“.